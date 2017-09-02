В МВД России опровергают информацию о проживании Януковича на даче в Подмосковье

В пресс-службе министерства внутренних дел России заявили, что в доме приемов «Русичи» в подмосковной Баковке никто не проживал и не проживает, здание используется для приема и обслуживания делегаций.

Читайте такжеЯнукович живет в бывшей подмосковной усадьбе Буденного - журналисты (фото)«Информация, размещенная в некоторых СМИ о проживании неких лиц в загородном доме ведомства, не соответствует действительности. Загородный дом приемов “Русичи” МВД России, находящийся в Московской области, используется для проведения конференций, заседаний, симпозиумов, совещаний, а также для приема и обслуживания делегаций, в том числе иностранных», — говорится в ответе МВД на запрос РБК.

«Содержание и эксплуатация данного объекта осуществляется в установленном порядке. C 2012 г. по настоящее время на объекте постоянно никто не проживал и не проживает», — добавили в ведомстве.

Накануне СМИ сообщили, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович живет на даче в подмосковном элитном поселке Баковка. По данным издания, это здание является домом приемов «Русичи» при МВД РФ.