Возбуждено уголовное дело против зама мэра в Хмельницкой области

Прокуратура Хмельницкой области по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины возбудила уголовное дело в отношении заместителя городского председателя одного из городов, который вымогал у частного предпринимателя взятку в размере 2 тыс. дол.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, эту сумму чиновник требовал за положительное решение вопроса о предоставлении в аренду земельного участка.