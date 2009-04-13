Возбуждено уголовное дело против зама мэра в Хмельницкой области
23:04, 13 апреля 2009Общество
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Ключевое слово "взятка"
Прокуратура Хмельницкой области по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины возбудила уголовное дело в отношении заместителя городского председателя одного из городов, который вымогал у частного предпринимателя взятку в размере 2 тыс. дол.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, эту сумму чиновник требовал за положительное решение вопроса о предоставлении в аренду земельного участка.
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