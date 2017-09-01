Страх и слезы на "линейке": Украина отмечает День знаний (видео)

1-го сентября отмечается День знаний. В школах проходят торжественные "линейки". Особенно этот день запомнится первоклассникам, которые ступают на школьный порог впервые. Однако приход в школу не у всех вызывает радостные эмоции. Многие первоклашки откровенно скучают на "линейке", а кое-кто не может сдержать слезы.

Поздравить украинцев с Днем знаний уже успели президент Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман.

Президент отдельно поздравил "тех, кто сегодня празднует День знаний в новом статусе. Тех деток, которые впервые садятся за школьные парты, и первокурсников, которые начинают прокладывать путь к профессиональным вершинам. Пусть стремление к любознательности станет надежным указателем и всегда озаряет ваш жизненный горизонт", - сказал президент.

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В переданном агентству УНИАН приветствии Парубия по случаю начала нового учебного года есть отдельное обращение к учителям и преподавателям: "В сложное для нашей страны время ваша работа приобретает исключительную важность. На вас возложена большая миссия – передавать молодым поколениям не только знания, но и жизненную мудрость и опыт, воспитывать гражданина, который всем сердцем и душой любит родную землю и готов всегда защищать ее свободу и независимость. Именно поэтому национально-патриотическое воспитание и гражданское образование должны стать краеугольным камнем современного учебного процесса. Верю, что ваше преданное служение своему призванию и высокий профессионализм станут залогом избранного Украиной европейского будущего. Глубокое уважение вам за ваш ежедневный самоотверженный труд".

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В своем поздравлении в День знаний премьер Гройсман подчеркнул, что правительство рассматривает реформу образования как одну из важнейших и жизненно необходимых. "Наша задача – создать современную европейскую образовательную систему, основанную на инновационных подходах и технологиях. В постоянно меняющемся мире мы должны построить гибкую и эффективную образовательную модель, которая будет обеспечивать потребности тех, кто учится, и создаст комфортные и достойные условия для тех, кто учит, для учителей и преподавателей", - отметил премьер.