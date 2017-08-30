"Как скоростной поезд": актеры "Игры престолов" рассказали о сексуальной сцене их героев

Актеры из популярного сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк и Кит Харрингтон поделились впечатлениями от сексуальной сцены между своими героями – Дейенерис Таргариен и Джоном Сноу. Об этом звезды рассказали в ролике, который опубликовало издание People.

Эмилия и Кит признались, что им понадобилось много времени, чтобы сняться в постели. Ведь между их героями есть родство, а сексуальные отношения – это инцест, передает "24 Канал".

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"Я думаю, что еще на полпути сезона все прекрасно понимали неизбежность того, что Джон и Дейенерис окажутся в постели", - говорит Харрингтон.

А Эмилия добавила, что для нее это было "просто удивительно".

Фанаты считают, что в новом сезоне Дейенерис забеременеет.

"Я думаю, что они (герои) знают, что это неправильно. Я думаю, они знают, что это повлечет проблемы. Но это тот случай, когда ты внезапно чувствуешь глубокие чувства к кому-то, и вы столько переживаете вместе. Это как скоростной поезд летящего мимо", – отметил Харрингтон.

"И ты не можешь остановить то, что происходит", – добавил актер.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 27 августа вышла последняя серия седьмого сезона. Восьмой и последний сезон "Игры престолов" должен выйти в 2019 году.