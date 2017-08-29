Заключительная "Игра престолов": когда выйдет восьмой сезон и чего ждать в финале эпического сериала

Актеры самого популярного сериала "Игра престолов" заключили контракты на съемки восьмого заключительного сезона.

В заключительном сезоне "Игры престолов" будет всего шесть эпизодов, так как последняя книга саги Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", по которой и снимают сериал, до сих пор не готова.

В связи с чем в финальном сезоне в основном будут события, которые в серии книг Мартина отсутствуют.

Съемки нового сезона стартуют в октябре 2017 года и продлятся вплоть до марта 2018 года. Продолжение фанаты сериала смогут, предположительно, увидеть в августе-сентябре 2018 года, или в начале 2019 года.

По словам Николая Костер-Валдау (Джейме Ланнистер), он вернется на съемочную площадку. Если съемки продолжатся в тот же промежуток времени, что и предыдущие сезоны, то финальный сезон будет завершен в апреле 2018 года, примерно через шесть месяцев.

Согласно предположению фанатов, именно в последнем сезоне станет ясно, что у Короля Ночи и Брандона Старка есть особая связь и его дар сыграет решающую роль в великой войне.

Также существует теория о том, что 8 сезон будет вращаться вокруг любовного треугольника Джон-Дейенерис-Тирион, что подтверждается оригинальной сценой в книге Джорджа Мартина 1993 года. Также в поддержку этой идеи говорят заключительные минуты 7 эпизода 7 сезона.

Скорее всего, Джон Сноу (он же Эйгон Таргариен) наконец, узнает правду о своем происхождении, что окажется шокирующим для него, ведь Дейенерис, с которой у него любовные отношения, его тетя.

В воскресенье, 27 августа, на телеэкраны вышел последний эпизод 7 сезона сериала "Игра Престолов". Отметим, что последняя серия 7 сезона "Игры престолов" установила рекорд по просмотрам.

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Как писал УНИАН-Таблоид, на популярность последней серии 7 сезона эпической саги не повлияли ни постоянные спойлеры, ни хакерские атаки: эпизод побил рекорды по просмотру эпизодов. Как сообщила Associated Press со ссылкой на компанию Nielsen, по телевизору серию посмотрели 12,1 млн зрителей, еще 4 млн - на стриминговых каналах в интернете.

Поклонники саги уже вовсю ожидают продолжения, однако впереди их может ожидать разочарование, пишет "Медуза".

До 7 серии 7 сезона самой популярной версией было то, что два предательства уже случились, а третьим иудой окажется Тирион, который слишком любит своего брата Джейме, чтобы дать Дейенерис того убить. Но поскольку Джейме сбежал от Серсеи, то теперь у Бурерожденный куда меньше причин его убивать.

Зато важное другое: остановить Короля Ночи, согласно пророчеству, должен Обещанный Принц — реинкарнация древнего героя Азора Ахая. Принцем могут быть и Джон Сноу, который оказался незаконным сыном Рейгара Таргариена и Лианны Старк, и Дейенерис — это слово, как говорят в Вестеросе, "гендерно-нейтральное".

Но если новая битва Азора Ахая с Королем Ночи должна хотя бы композиционно повторить старую, то имеет смысл вспомнить, как тот его победил. Азор Ахай использовал меч Светозарый, для закалки которого ему потребовалось пролить кровь своей жены.

Предполагается, что Джону, или Дейенерис, или их возможному ребенку придется погибнуть во благо общего дела.

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Автор книг, которые легли в основу "Игры престолов", Джордж Мартин любит повторять, что назвать свои книги "Песнь Льда и Огня" его вдохновила поэма Роберта Фроста "Огонь и лед".

В ней две стихии (и человеческие страсти, которые они олицетворяют) спорят между собой, какая быстрее погубит мир. Отсюда вытекает осторожная гипотеза, что Мартин готовит Вестерос к печальному апокалиптическому финалу, а сценаристы сериала просто играют чувствами зрителей.

И шестой, и седьмой сезоны завершились хэппи-эндом для сил добра, который абсолютно противоречит реалистичной и пессимистичной интонации первых сезонов. Кажется, эта оттепель обманчива, и в конце поклонников сериала ждет жестокое разочарование — и в любимых героях, и в неизбежности победы добра над злом.

Так, согласно пророчеству, Королеву Драконов (Дейнерис Таргариен) предадут трижды: из-за денег (Мормонт), из-за крови (возможно, это та ведьма, которая использовала ее кровь, чтобы якобы исцелить кхала Дрого — а на деле отомстить и ему, и его кхалиси) и из-за любви.