В Житомирской области должны до 8 сентября принять решение о создании инклюзивно-ресурсных центров

В Житомирской области районы и объединенные общины должны до 8 сентября принять решение о создании инклюзивно-ресурсных центров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Игорь Гундич.

«Председателям райгосадминистраций, рекомендовать городским головам и председателям объединенных территориальных общин создать инклюзивно-ресурсные центры, о чем проинформировать управление образования и науки облгосадминистрации до 08.09.2017 года», – говорится в документе.

В целом в области планируется создание около 30 инклюзивно-ресурсных центров, которые будут помогать учиться детям с особыми образовательными потребностями.

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Один центр рассчитан примерно 7 тыс. детей. Финансироваться центры за счет государственной субвенции.

Инклюзивно-ресурсный центр – это учреждение, которое создается с целью обеспечения прав детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от 2 до 18 лет.

Дети с особыми потребностями – это не только дети с инвалидностью. Это также дети, которые имеют проблемы с обучением, дети национальных меньшинств, которые не знают язык.

Предельная численность специалистов центра составит 12 человек. В случае необходимости можно привлекать дополнительных специалистов.