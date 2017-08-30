На материковой Украине откроют первый крымскотатарский класс

В поселке Новоалексеевка Херсонской области, граничащей с аннексированным Россией Крымом, откроют класс на крымскотатарском языке обучения.

Об этом в комментарии для Крым.Реалии рассказал постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

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«Это первый класс на крымскотатарском языке обучения на материковой Украине», – подчеркнул он.

Борис Бабин отметил, что намерен посетить торжественное открытие крымскотатарского класса 1 сентября.

«В Геническом районе компактное расселение крымских татар. Там проживают, прежде всего, жертвы вторичных депортаций: люди, которые возвращались в 70-годах в Крым, не могли туда попасть или их повторно депортировали. И они оседали у Крыма. На ближайших железнодорожных станциях в Крым: Новоалексеевка. Партизаны. И так далее. Они связаны с Крымом, к ним также будет особое внимание представительства», – отметил Бабин.