"Весь в отца": повзрослевший сын Тины Кароль пришел на съемки нового шоу поддержать маму (фото)
17:57, 29 августа 2017Общество
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Заметно повзрослевший мальчик растет копией отца, который ушел из жизни в апреле 2013 года.
Тина Кароль / УНИАН
Сын украинской певицы Тины Кароль и продюсера Евгения Огира Вениамин посетил прямой эфир шоу "Танцы со звездами", премьера которого состоялась в воскресенье, 27 августа.
Заметно повзрослевший мальчик растет копией отца, который ушел из жизни в апреле 2013 года.
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Снимки со съемочной площадки публикует портал Viva!
Как и в предыдущих сезонах, Юрий Горбунов и Тина Кароль стали ведущими проекта "Танцы со звездами". Естественно, певица волновалась из-за работы в прямом эфире, поэтому 9-летний сын Вениамин поддержал ее своим присутствием.
Вениамин Огир / Viva
Тина Кароль и Евгений Огир / Фото: Viva!
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