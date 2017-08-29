"Весь в отца": повзрослевший сын Тины Кароль пришел на съемки нового шоу поддержать маму (фото)

Сын украинской певицы Тины Кароль и продюсера Евгения Огира Вениамин посетил прямой эфир шоу "Танцы со звездами", премьера которого состоялась в воскресенье, 27 августа.

Заметно повзрослевший мальчик растет копией отца, который ушел из жизни в апреле 2013 года.

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Снимки со съемочной площадки публикует портал Viva!

Как и в предыдущих сезонах, Юрий Горбунов и Тина Кароль стали ведущими проекта "Танцы со звездами". Естественно, певица волновалась из-за работы в прямом эфире, поэтому 9-летний сын Вениамин поддержал ее своим присутствием.