"Олег Винник - Ланнистер, Тина Кароль - Дейнерис": в сети придумали "Игру престолов" по-украински

Блогер Тарас Соловей подобрал свой «дрим-каст» украинской версии американского сериала HBO.

«Подумал тут, что было бы, если бы условный УТ-1 купил бы права на украинскую адаптацию "Игры Престолов", а меня назначил бы главным по кастингу. Теперь не могу прекратить орать. И я бы, наверное, даже посмотрел такой сериал», - написал он в сообщении.

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Также пользователи предлагают кандидатуры на роли других персонажей «Игры престолов»: Василий Вирастюк - Гора, Потап - Семвел Тарле, Святослав Вакарчук - Тирион Ланнистер, Виталий Кличко - гигант Вун Вун из армии «диких».

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее хакеры опубликовали в сети личные данные актеров из "Игры престолов"