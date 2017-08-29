В Полтаве неизвестные облили краской памятник царю Петру І и крест на могиле российских воинов (фото)

В Полтаве этой ночью неизвестные голубой краской облили памятник Петру І и крест на братской могиле русских воинов, находящихся на территории Государственного историко-культурного заповедника «Поле Полтавской битвы». Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП региона.

Отмечается, что о полицию об инциденте сообщил сотрудник заповедника. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства правонарушения.

Как сообщал УНИАН ранее, памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве в четверг, 24 августа, утром облили краской, а вечером пытались взорвать. Полиция уже начала уголовное производство по факту взрыва возле памятника Героям АТО в Киеве.

Торжественное открытие нового памятника героям АТО состоялось в Киеве 15 августа. Монумент представляет собой меч, воткнутый в карту России. Памятник символизирует будущую победу украинских воинов над врагами Украины.