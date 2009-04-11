В Вербное воскресенье в Киеве пройдет дождь

12 апреля на территории Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В западных областях пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, на остальной территории без осадков, лишь днем на севере местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на западе и юге местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью в западных областях 3-8° тепла, на Левобережье 3-8° мороза, на остальной территории от 1° мороза до 4° тепла; днем в Украине 9-14° тепла; на Закарпатье ночью 6-11° тепла, днем 16-21°.

В Киевской области сохранится переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью по области от 1° мороза до 4° тепла, днем 9-14° тепла. По г. Киеву температура ночью 1-3° тепла, днем 12-14°.