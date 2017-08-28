Лолита таки приедет в Крым, запрещенная в Украине певица собралась выступить на 100-летие Джанкоя
16:44, 28 августа 2017Общество
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Большой концерт в Джанкое состоится 2 сентября. На нем выступят Лолита, Доминик Джокер, Натан.
Лолита / скриншот
Лолита отметит столетие Джанкоя Город на севере Крыма намерен масштабно отметить присвоение себе этого статуса ровно 100 лет назад.
Большой концерт в Джанкое состоится 2 сентября. На нем выступят Лолита, Доминик Джокер, Натан, группа "Комбинация". Об этом сообщает "Новости Крыма".
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Ведущим концерта на открытом воздухе будет Александр Олешко.
Ранее Лолита старалась не афишировать выступления в Крыму, чтобы иметь возможность выступать в Украине.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Лолита отменила концерты в оккупированном Крыму.
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