Лолита таки приедет в Крым, запрещенная в Украине певица собралась выступить на 100-летие Джанкоя

Лолита отметит столетие Джанкоя Город на севере Крыма намерен масштабно отметить присвоение себе этого статуса ровно 100 лет назад.

Большой концерт в Джанкое состоится 2 сентября. На нем выступят Лолита, Доминик Джокер, Натан, группа "Комбинация". Об этом сообщает "Новости Крыма".

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Ведущим концерта на открытом воздухе будет Александр Олешко.

Ранее Лолита старалась не афишировать выступления в Крыму, чтобы иметь возможность выступать в Украине.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Лолита отменила концерты в оккупированном Крыму.