Кто и почему расстрелял директора морского порта

По материалам Управления по борьбе с организованной преступностью в Николаевской области прокуратура региона завершила и направила в суд уголовное дело в отношении 6 членов бандформирования с межрегиональными связями, которые 5 ноября 2005 года в Николаеве совершили покушение с использованием автоматического оружия на директора государственного предприятия «Николаевский торговый порт» Василия КАПАЦИНУ.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей общественностью МВД Украины.

По информации сотрудников департамента, нападение на В.КАПАЦИНУ было осуществлено у его дома, в результате чего пострадавший получил огнестрельные ранения.

Следствием установлено, что за «выполнение убийства по заказу» исполнителям было обещано 10 тыс. долларов США. Мотив убийства, как выяснилось в ходе расследования уголовного дела, заключался в перераспределении сфер влияния при осуществлении коммерческой деятельности порта субъектами предпринимательства, которые сотрудничали с указанным предприятием.

В сообщении отмечается, что дело возбуждено и расследовалось по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых статьи «бандитизм» и «покушение на убийство».

Дело против заказчиков этого преступления выделено в отдельное производство, и по нему ведется следствие.

Во время обыска у исполнителей преступления, среди которых жители Николаева и Донецкой области, были обнаружены и изъяты гранатомет «Муха», автомат АКСМ-74, пистолет ТТ румынского производства, пистолет «Красная застава», множество патронов к разному виду оружия.