Победитель конкурса "Невероятные села Украины-2017" поселок Червоное будет иметь современную утепленную школу - Житомирская ОГА

Победитель ІІ Всеукраинского конкурса «Невероятные села Украины-2017» поселок Червоное будет иметь современную утепленную школу.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, поселок Червоное Андрушевского района Житомирской области за свою уникальную историю и архитектуру стал победителем II Всеукраинского конкурса «Невероятные села Украины-2017».

Вскоре при поддержке власти поселок будет иметь современную утепленную школу.

«Поселок Червоное – это пример для объединенных громад области, на этом примере видно, какими эти общины должны быть активными, как им необходимо работать и пытаться изменить жизнь своих людей лучше. В этом году Червоное начинает современную термосанацию школы, что софинансироваться из Государственного фонда реконструкции и развития. Ведь кроме туристической привлекательности, должны еще и работать над развитием социальных учреждений и объектов инфраструктуры», - отметил председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.

В конкурсе «Невероятные села Украины-2017» Червоное обошло село Яворов Ивано-Франковской области на 1,2 балла. За победу поселок получит 75 тыс. грн для закупки необходимого инвентаря и на поездку представителей поселка к Германии. Поездка состоится для обмена опытом развития государственного управления и кооперационного самоуправления.