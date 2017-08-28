Большинство одесских первоклашек будет учиться на украинском языке

11:26, 28 августа 2017
Общество
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Более 6 тыс. первоклассников будут обучаться в украинских классах, остальные — в русскоязычных

Фото УНИАН

Большинство первоклассников в одесских школах будут получать знания в классах с украинским языком обучения, передает Думская.

Читайте такжеПсихолог рассказала о четырех шагах, которые могут значительно облегчить учебный процессКак сообщила на аппаратном совещании в мэрии директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич, по состоянию на 15 августа было подано более 11 тыс. заявок на поступление в первый класс.

«Это число увеличивается, заявки поступают каждый день», - отметила она.

Напомним,в Одессе работает 275 учебных учреждений, в том числе 123 школы.

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Теги: #одесские школьники#одессе украинском языке