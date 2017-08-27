Дискуссии о переименовании Ивано-Франковска: мэр города высказал свою позицию

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отвергает любые дискуссии о переименовании города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Франковских чтениях, которые состоялись у памятника Каменяру. Марцинкив зачитал стихотворение цикла "Веснянки". «Для нас очень важно отмечать эту годовщину Ивана Яковлевича Франко, - сказал городской голова. - Ведь мы единственный город в мире, который назван в его честь. Любые дискуссии о переименовании города неприемлемы. Это моя публичная позиция. Название «Ивано-Франковск» отражает сегодня, кто здесь господствует. А господствуют здесь украинцы».

Читайте такжеМэр Одессы приостановил действие решения о возвращении улицам советских названий

Под открытым небом читали стихи Франко писатели, актеры, певцы и жители города. Звучали стихи Франко также на иностранных языках в исполнении школьников.

Кроме того, состоялось награждение победителей открытого ежегодного литературного конкурса эссе «Мой Франко». На этот раз конкурс посвящен 161-й годовщине со дня рождения великого Каменяра. Поэтому эссе должно было состоять из 161 слова. Как рассказал организатор конкурса, председатель «Общественного института аналитики» Виталий Перевозник, лучшие работы отбирало компетентное жюри. Победительницей конкурса эссе стала Юлия Сипайло из Дрогобыча. За свою работу она получила приз от организаторов - планшетный компьютер.

Справка УНИАН. Выдающийся украинский писатель, поэт, публицист, переводчик, ученый, общественный и политический деятель Иван Франко родился 27 августа 1856 года в селе Нагуевичи Дрогобычского уезда (сегодня Львовская область). Умер 28 мая 1916 г., похоронен во Львове на Лычаковском кладбище. В этом году отмечают 161-й год со дня рождения Каменяра.