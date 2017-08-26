Правозащитники: российские силовики в Крыму пытают задержанных током

Правозащитники заявляют, что российские силовики в Крыму пытают задержанных током.

Как сообщает Крым.Реалии, об этом на совещании объединения "Крымская солидарность" сегодня в Бахчисарае заявил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

По его словам, в отношении двух мужчин, которые были задержаны российскими силовиками после обыска в селе Новокленово 10 августа, применялись пытки, в том числе с использованием электрического тока.

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"Они не граждане России, поэтому они не хотят, чтоб их имена озвучивали… По их рассказам, когда их задержали после обыска, то двух братьев подвергли пыткам. Силовики их привязали к стульям и били. Били ногами, бил не один человек, и в конце их пытали током. В то место, о котором неприлично говорить, им воткнули металлический предмет и пустили электрический ток. Так делали двенадцать раз. Потом их пугали, чтоб никому не сообщали о пытках", – передал слова задержанных правозащитник.

Информацию также подтвердил на встрече адвокат Эдем Семедляев.

"Этот человек рассказал, что били его умело, таким образом, чтоб не оставлять следов", – сказал он.

На собрании активисты отметили, что пытки током – это "уже не первый прецедент в Крыму".

Позиции подконтрольных России силовых ведомств Крыма по данному вопросу нет, отмечается в сообщении.

Утром 10 августа вооруженные российские силовики заблокировали одну из улиц в селе Новокленово Белогорского района Крыма и в одном из домов провели обыск. Как стало известно, после обыска отец и средний сын покинули территорию полуострова, младший сын был арестован на 15 суток, старший сын вернулся домой.

После российской оккупации в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".