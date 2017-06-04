Оккупационные власти усиливают репрессии против крымских татар, несмотря на решение Международного суда ООН - Чубаров

Российские оккупационные власти, несмотря на решение Международного суда ООН по возобновлению деятельности в Крыму Меджлиса, лишь усиливают репрессии против крымских татар.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Они (репрессии) остаются системными, наращиваются. Никаких проявлений того, что оккупанты каким-то образом, если не берутся за ум, то хотя бы оглядываются на то решение, которое появилось. Некоторый парадокс относительно решения Международного суда ООН. Не выполнить это решение Россия не может, она не только является стороной процесса, она обязана и знала об этом, когда согласилась на этот суд. Но выполнять это решение она тоже не будет. Они ищут какой-то выход из того, чтобы не выполнять это решение", - заявил Чубаров.

Он также прогнозирует, что Россия не станет выполнять решения Европейского суда по правам человека относительно несоблюдения на полуострове прав человека.

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Как сообщал УНИАН, иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

19 апреля суд огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам сохранить свои институты, в том числе Меджлис. Также Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения предупредительных временных мер.

Украина должна до 12 июня 2018 года подать в суд ООН меморандум со всеми доказательствами преступлений России.