Оккупанты после очередных обысков в Крыму арестовали 4 человек – адвокат

После обысков российских силовиков в Белогорском районе Крыма арестовано 4 человека.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook.

«Нахожусь в Белогорском районе где был обыск! Арестовали 4 человека», - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее на своей странице в Facebook Курбединов сообщил, что российкие оккупанты проводят обыск в доме мусульман в Крыму.

"В доме у мусульман Крыма очередной обыск! Белогорск, село Новокленово, улица Чехова, 26. В доме как минимум четверо детей", - заявил адвокат.

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В свою очередь, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook написал, что в селе Новокленовое Белогорского района оккупированного Россией Крыма вооруженные российские силовики блокируют одну из улиц.

«В селе Уч Козь (ныне - Новокленовое) Карасубазарского (ныне - Белогорского) района Крыма вооруженные российские оккупанты блокируют одну из улиц. Похоже, очередной обыск и очередное задержание», - сообщил глава Меджлиса.

В то же время, на сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма о каких-либо операциях в Белогорском районе не сообщается.