"Великое затмение": как Леди Гага просила забрать ее на другую планету, а Мадонна отметила прилив сил (фото)

В понедельник, 21 августа состоялось "Большое американское затмение" Солнца. Уникальное астрологическое явление можно было наблюдать в США.

Этой возможностью насладились звезды на Земле: Мадонна, Шэрон Стоун, Сара Джессика Паркер, Кейт Хадсон и другие богатые и известные с восторгом наблюдали за редким процессом.

Читайте такжеЛобода опубликовала снимок с Леди Гагой после выступления на свадьбе у российских олигархов (фото)

Фото в специальных очках и впечатлениями от увиденного звезды поделились в соцсетях.

Эпатажная Леди Гага попросила "забрать" ее "на вашу планету". Эту надпись она сделала на руках. Мадонна, в свою очередь, отметила о расцвете энергии во время затмения.