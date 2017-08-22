"Великое затмение": как Леди Гага просила забрать ее на другую планету, а Мадонна отметила прилив сил (фото)
13:40, 22 августа 2017Общество
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Фотографиями в специальных очках и впечатлениями от увиденного звезды поделились в соцсетях.
Леди Гага / Фото: Billboard
В понедельник, 21 августа состоялось "Большое американское затмение" Солнца. Уникальное астрологическое явление можно было наблюдать в США.
Этой возможностью насладились звезды на Земле: Мадонна, Шэрон Стоун, Сара Джессика Паркер, Кейт Хадсон и другие богатые и известные с восторгом наблюдали за редким процессом.
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Фото в специальных очках и впечатлениями от увиденного звезды поделились в соцсетях.
Эпатажная Леди Гага попросила "забрать" ее "на вашу планету". Эту надпись она сделала на руках. Мадонна, в свою очередь, отметила о расцвете энергии во время затмения.
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