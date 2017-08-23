Вдова российского экс-депутата Вороненкова будет преподавать в украинском вузе

Вдова убитого в Киеве российского экс-депутата Дениса Вороненкова – оперная певица Мария Максакова будет преподавать академический вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины. Об этом сообщается на странице певицы в Facebook.

Отмечается, что оперная дива подписала соответствующий контракт с ректором вуза.

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«Мария Максакова поблагодарила коллектив академии за предоставленную возможность применить свой преподавательский опыт в признанном в мире коллективе (по результатам рейтинга ЮНЕСКО Академия 2009-2016 годы занимает Первое место среди высших учебных заведений в области культуры и искусств Украины.). Она также заметила, что за ее свободолюбивый характер в России в Академии Гнесиных несмотря на то, что она имела лучший класс, работала в статусе старшего преподавателя и заслуженный там статус доцента получила только здесь, в Украине», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, известная оперная певица Мария Максакова, вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которого застрелили в Киеве, пообещала отомстить за смерть мужа.

"Живу, чтобы, во-первых, не доставить дополнительного удовольствия тем, кто создал это омерзительное зло. Знаете, это прекрасный мотиватор. И, во-вторых, чтобы доставить удовольствие Денису. Я за него все равно отомщу", - отметила Максакова.