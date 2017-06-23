"Болезненный удар по русским скрепам": вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы рассказала, как будет мстить

Известная оперная певица Мария Максакова, вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которого застрелили в Киеве, пообещала отомстить за смерть мужа.

Об этом она заявила в интервью Fakty.ua.

"Живу, чтобы, во-первых, не доставить дополнительного удовольствия тем, кто сотворил это мерзейшее зло. Знаете, это прекрасный мотиватор. И, во-вторых, чтобы доставить удовольствие Денису. Я за него все равно отомщу", - отметила Максакова.

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"Разумеется, не теми методами, какие существуют у суда. Отомщу… гуманитарно. Моя месть будет исполнена любви к моей новой стране и моих стараний. Все, что я хотела, но не доделала до конца в России, доделаю здесь — уже с обретенным опытом и знаниями — гораздо лучше, быстрее и качественнее. Это и будет моя месть", - подчеркнула она.

Напомним, что недавно Мария Максакова создала Всеукраинский благотворительный фонд в поддержку талантливых детей.

Ранее мы публиковали фото Максаковой с сыном в вышиванках.

Как сообщал УНИАН, Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой Марией Максаковой и получил украинское гражданство. 15 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Вороненков является важным свидетелем по делу о государственной измене экс-президента Януковича.

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что стрелок - гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. По данным Геращенко, Паршов родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами. Позже в СБУ заявили, что еще выясняют, был ли Паршов агентом ФСБ РФ.