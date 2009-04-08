Пираты требуют до 2 млн. долл. выкупа за сухогруз Malaspina Castle

Сомалийские пираты требуют до 2 млн. долларов выкупа за захваченный сухогруз Malaspina Castle, на борту которого находятся двое граждан Украины.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на болгарское радио.

По информации радио, пираты хотят получить 1,5-2 млн. долларов и предлагают в качестве контактных лиц на переговорах кенийских и лондонских адвокатов.

Сухогруз Malaspina Castle под панамским флагом был захвачен в понедельник, 6 апреля, в Аденском заливе возле побережья Сомали. Команду составляют 24 человека, в том числе 16 граждан Болгарии. В команде также есть граждане России, Украины, Филиппин и Индии.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, оператором Malaspina Castle является итальянская компания Bnavi Ship Management S.r.l.

Среди членов экипажа судна двое граждан Украины: третий помощник капитана и четвертый инженер.