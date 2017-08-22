Председатель Житомирской облгосадминистрации Гундич сегодня с рабочей поездкой находится в Любарском районе
11:47, 22 августа 2017Общество
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Глава области осмотрит социальные объекты, которые строятся и реконструируются за средства Государственного фонда регионального развития.
Гундич ознакомится с работой бюджетообразующих предприятий района / ЖОДА
Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня, 22 августа, с рабочей поездкой находится в Любарском районе. Об этом с места события передает корреспондент УНИАН.
Во время поездки руководитель области осмотрит социальные объекты, которые строятся и реконструируются за средства Государственного фонда регионального развития, и ознакомится с работой бюджетообразующих предприятий района.
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Ранее Гундич проверил, как проходит тренировка футбольного клуба "Полесье".
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