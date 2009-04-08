В Украину идет похолодание

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь днем на крайнем западе местами небольшой дождь, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-восточный, на западе юго-восточный, 5-10 м/с. В восточных областях и в Сумской области снижение температуры ночью до 1-6° мороза, днем до 5-10° тепла; в западной части ночью 2-7° тепла, днем 15-20°, на Закарпатье до 25° тепла (в Карпатах ночью около 0°, днем 10-15° тепла); на остальной территории ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 11-16° тепла.

В Киевской области – в четверг ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 11-16° тепла.

В Киеве осадки не ожидаются. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 13-15°.