Оккупанты в Крыму задержали организатора памятного мероприятия, которое помешали провести

В оккупированном Крыму российские силовики задержали Бекира Умерова - одного из организаторов памятного мероприятия, которое они помешали провести.

Об этом вечером, 20 августа, сообщает пресс-служба Меджлиса крымскотатарского народа в Facebook.

Читайте такжеСорванную оккупантами в селе Белая Скала акцию крымских татар провели в другом месте

«Умеров отказался давать какие-либо пояснения сотрудникам полиции, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. С него сняли отпечатки пальцев, после этого отпустили. Протокол в отношении Умерова составлен не был, в устной форме ему инкриминировали оскорбление высшего должностного лица», - говорится в сообщении.

Ранее глава Меджлиса Рефат Чубаров заывлял, что несколько десятков сотрудников полиции и ОМОН заблокировали вход на территорию базы отдыха «Ковбой» в селе Акъ Къая (Белая Скала) близ г. Къарасувбазар (Белогорск), где было запланировано проведение встречи, посвященной 30-летию и 50-летию массовых митингов крымских татар на Красной площади в Москве.

Причиной блокирования послужило якобы поступившее сообщение о наличии на территории взрывоопасного предмета.

Запланированные мероприятия начались перед кордоном силовиков. Сотрудники полиции заявили о проведении несанкционированного мероприятия, участникам встречи пришлось покинуть территорию, они направились в мечеть с. Сары Су.