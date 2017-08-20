В оккупированном Крыму российские силовики блокируют помещение, где собрались крымские татары (фото)

12:29, 20 августа 2017
Общество
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Сегодня на территории базы отдыха «Ковбой» должно было начаться мероприятие, посвященное 30-летию проведения массовых митингов крымских татар в Москве летом 1987 года.

Российские силовики в Крыму / Рефат Чубаров/Facebook

В оккупированном Крыму несколько десятков вооруженных людей в масках и российская полиция перекрыли вход на территорию базы отдыха «Ковбой» в селе Акъ-Къая (Белая Скала) близ г. Къарасувбазара (ныне Белогорск). Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

Российские силовики в Крыму / Рефат Чубаров/Facebook

По его словам, объявленная русскими оккупантами причина блокирования территории базы отдыха - якобы поступившее сообщение о наличии на территории базы «схрона с оружием».

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«Как известно, сегодня в 12.00 на территории базы отдыха «Ковбой», расположенного у одного из живописных и исторических мест Крыма – Акъ-Къая, должно начаться мероприятие, посвященное 30-летию проведения массовых митингов крымских татар в Москве летом 1987 года», - написал Чубаров.

Российские силовики в Крыму / Рефат Чубаров/Facebook

По его мнению, «очевидно, русские оккупанты решили не допустить проведения во временно оккупированном Крыму патриотического мероприятия, посвященного одному из решающих этапов крымскотатарского национального движения новейшего времени».

Российские силовики в Крыму / Рефат Чубаров/Facebook

Как сообщал УНИАН, вчера в оккупированном Крыму вышел на свободу 76-летний активист Караметов. Он был арестован за одиночный пикет в поддержку Чийгоза.

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Теги: #крымские татары#российские силовики в Крыму