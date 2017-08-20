В оккупированном Крыму российские силовики блокируют помещение, где собрались крымские татары (фото)

В оккупированном Крыму несколько десятков вооруженных людей в масках и российская полиция перекрыли вход на территорию базы отдыха «Ковбой» в селе Акъ-Къая (Белая Скала) близ г. Къарасувбазара (ныне Белогорск). Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

По его словам, объявленная русскими оккупантами причина блокирования территории базы отдыха - якобы поступившее сообщение о наличии на территории базы «схрона с оружием».

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«Как известно, сегодня в 12.00 на территории базы отдыха «Ковбой», расположенного у одного из живописных и исторических мест Крыма – Акъ-Къая, должно начаться мероприятие, посвященное 30-летию проведения массовых митингов крымских татар в Москве летом 1987 года», - написал Чубаров.

По его мнению, «очевидно, русские оккупанты решили не допустить проведения во временно оккупированном Крыму патриотического мероприятия, посвященного одному из решающих этапов крымскотатарского национального движения новейшего времени».

Как сообщал УНИАН, вчера в оккупированном Крыму вышел на свободу 76-летний активист Караметов. Он был арестован за одиночный пикет в поддержку Чийгоза.