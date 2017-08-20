Сорванную оккупантами в селе Белая Скала акцию крымских татар провели в другом месте

Крымскотатарские активисты не смогли провести в селе Белая Скала памятную акцию, приуроченную событиям в Москве летом 1987 года (акции крымских татар с требованием вернуть репрессированный народ на историческую родину в Крым – ред.) из-за блокировки базы отдыха российскими силовиками.

Как сообщил Крым.Реалии активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев, участники мероприятия были вынуждены изменить место и переместиться в мечеть в городе Белогорск.

Здесь они прочитали молебен, провели выступления свидетелей памятных событий и современников.

«После того, как поели плов - часть активистов поехала в Старый Крым, где в настоящее время проводится молебен, приуроченный освобождению Сервера Караметова», - уточнил Смедляев.

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Как сообщал УНИАН, ранее днем сегодня стало известно о начале обыска в селе Белая Скала Белогорского района Крыма. Здесь российские силовики оцепили базу отдыха «Ковбой», якобы на территории базы находится «схрон с оружием».

Прибывших к базе отдыха граждан не допустили к месту запланированного мероприятия. Российские силовики предупредили, что действия собравшихся подпадают под статью Административного кодекса России, как «незаконный митинг».

Российские силовые ведомства в Крыму ситуацию не комментируют.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».