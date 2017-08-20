На Львовщине прошли совместные учения украинских полицейских и агентов ФБР (фоторепортаж)

Почти 40 украинских полицейских обменивались с американскими коллегами опытом противодействия самодельным взрывным устройствам. Как сообщает Департамент взрывотехнической службы Национальной полиции Украины, учения проходили во вновь созданном Учебном центре взрывотехнической службы Нацполиции.

Отмечается, что занятия проводятся в рамках курса «Осмотр места происшествия по факту взрыва».

К учениям присоединились 27 взрывотехников со всей Украины и 10 сотрудников спецподразделения КОРД. Также в них принимали участие представители аналитического центра по террористическим взрывным устройствам ФБР Соединенных Штатов Америки (ТЕDAC).

Читайте такжеЛитва направит наблюдателей на российско-белорусские учения "Запад-2017" - СМИ

«Курс предусматривал обмен опытом между украинскими специалистами и их американскими коллегами в сфере противодействия самодельным взрывным устройствам. Практическую часть составили криминалистические приемы осмотра места происшествия по факту их взрыва. Практике предшествовали занятия по теоретической части, а завершалась практическая часть обсуждением ее результатов», - говорится в сообщении.

В Нацполиции заметили, что в дальнейшем учебный центр будет осуществлять подготовку полицейских взрывотехников на постоянной основе. Еще одной функцией Центра станет обучение по взрывобезопасности для сотрудников гражданских предприятий.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львовской области прошли учения взрывотехников.