Во Львовской области прошли учения взрывотехников: опытом делились и специалисты ФБР (видео)
20:50, 09 августа 2017Общество
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Украинские взрывотехники с учебной целью взорвали четыре машины.
На Львовщину приехали специалисты американской спецслужбы ФБР
Во Львовской области прошли учения взрывотехников, ФБРовцы поделились опытом с украинскими взрывотехниками. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Также там были полицейские взрывотехники, и даже спецподразделение "КОРД".
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"А именно - как надо реагировать на взрывные угрозы. По легенде, преступник подложил в машину несколько видов взрывчатки. Полиция должна была определить, что сдетонировало и сохраняется ли угроза взрывов", - отмечается в сообщении.
Ранее в Балтийском море стартовали военные учения с участием Латвии, Литвы и Германии.
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