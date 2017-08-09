Во Львовской области прошли учения взрывотехников: опытом делились и специалисты ФБР (видео)

Во Львовской области прошли учения взрывотехников, ФБРовцы поделились опытом с украинскими взрывотехниками. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Также там были полицейские взрывотехники, и даже спецподразделение "КОРД".

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"А именно - как надо реагировать на взрывные угрозы. По легенде, преступник подложил в машину несколько видов взрывчатки. Полиция должна была определить, что сдетонировало и сохраняется ли угроза взрывов", - отмечается в сообщении.

Ранее в Балтийском море стартовали военные учения с участием Латвии, Литвы и Германии.