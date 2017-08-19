В оккупированном Крыму вышел на свободу 76-летний активист Караметов

Во временно оккупированном Крыму 76-летний активист Сервер Караметов, арестованный на 10 дней за одиночный пикет в поддержку одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, сегодня вечером вышел на свободу.

Встречать его приехали крымчане из разных городов и сел полуострова, сообщает Крым.Реалии.

Караметов был задержан 8 августа в Симферополе.

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9 августа подконтрольный Кремлю так называемый «Железнодорожный суд Симферополя» присудил Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».

Как сообщал УНИАН, 8 августа во временно оккупированном Крыму российские полицейские задержали Караметова, который пикетировал «Верховный суд Крыма» в Симферополе с требованием освободить зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза, незаконно задержанного в январе 2015 года. «Суд» постановил взыскать с Караметова штраф в размере 10 тыс. рублей и приговорил к 10 суткам административного ареста.

14 августа в Симферополе четверо пожилых мужчин вышли на одиночный пикет в поддержку Караметова, их задержали. Также задержали людей, которые снимали пикетчиков. Всего были задержаны 8 активистов.