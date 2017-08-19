В оккупированном Крыму вышел на свободу 76-летний активист Караметов
Он был арестован за одиночный пикет в поддержку Чийгоза.
Во временно оккупированном Крыму 76-летний активист Сервер Караметов, арестованный на 10 дней за одиночный пикет в поддержку одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, сегодня вечером вышел на свободу.
Встречать его приехали крымчане из разных городов и сел полуострова, сообщает Крым.Реалии.
Караметов был задержан 8 августа в Симферополе.
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9 августа подконтрольный Кремлю так называемый «Железнодорожный суд Симферополя» присудил Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».
Как сообщал УНИАН, 8 августа во временно оккупированном Крыму российские полицейские задержали Караметова, который пикетировал «Верховный суд Крыма» в Симферополе с требованием освободить зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза, незаконно задержанного в январе 2015 года. «Суд» постановил взыскать с Караметова штраф в размере 10 тыс. рублей и приговорил к 10 суткам административного ареста.
14 августа в Симферополе четверо пожилых мужчин вышли на одиночный пикет в поддержку Караметова, их задержали. Также задержали людей, которые снимали пикетчиков. Всего были задержаны 8 активистов.