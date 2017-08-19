В МВД обещают установить и привлечь к ответственности виновника резонансного ДТП во Львовской области

В МВД обещают установить и привлечь к ответственности виновника резонансного дорожно-транспортного происшествия во Львовской области, в результате которого погибла женщина. Об этом в Facebook написал народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Читайте такжеНа Львовщине пьяный водитель насмерть сбил товарища«Вчера в Львовской области произошла ужасная трагедия. В результате грубого нарушения правил дорожного движения автомобилем Mercedes погибла прекрасная молодая девушка Наталия Трила. Полицией по факту смертельного ДТП начато криминальное производство. Водителю-убийце грозит от 5 до 10 лет лишения свободы», - напомнил Геращенко.

При этом он заверил, что отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулем автомобиля.

«Это принципиальная позиция министра МВД Арсена Авакова, главы Нацполиции Сергея Князева и моя», - добавил Геращенко.

По его словам, если следствие установит, что за рулем Mercedes был президент ФК "Карпаты", совладелец телеканала ZIK Петр Дыминский, - то именно Дыминский пойдет под суд.

Геращенко пообещал детально информировать общество о ходе расследования этой трагедии.

Как сообщал УНИАН, 18 августа во Львовской области в результате ДТП с участием автомобиля владельца ФК "Карпаты" погибла женщина.

По данным полиции, водитель автомобиля «Мерседес», 43-летний львовянин, совершил столкновение с автомобилем «Опель Астра» под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворовского района.

В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.

В то же время издание Zaxid.net сообщало, что участником ДТП стал автомобиль известного львовского бизнесмена, владельца ФК «Карпаты» и телеканала ZIK Дыминского (Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР). Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Как сообщили очевидцы ДТП, Дыминский закрылся во внедорожнике охраны, но охранник бизнесмена утверждает, что именно он был за рулем автомобиля.