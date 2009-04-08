Мировые цены на нефть понизились
00:58, 08 апреля 2009Общество
1038 0
Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 7 апреля на ведущих нефтяных биржах снизились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в мае составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 51,22 (-1,02) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 49,15 (-1,90) долл./барр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter