Инспектору ГФС грозит тюрьма за то, что пыталась "спасти" предпринимателя от проверки за 100 тысяч гривень

Во Львове на взятке в 100 тыс грн. задержали старшего государственного ревизора-инспектора, которая работала в Лычаковской объединенной налоговой инспекции ГУ ГФС в Львовской области. Об этом в среду, 16 августа, сообщила Служба безопасности Украины, передает Zaxid.net.

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Злоумышленница требовала 100 тыс. грн от предпринимателя за обещание не проводить проверки и не принимать меры реагирования на нарушения налогового законодательства. Ее задержали сотрудники СБУ и военной прокуратуры Западного региона во время передачи полной суммы взятки во вторник, 15 августа.

Инспектор требовала взятку от предпринимателя-физлица, являющегося плательщиком единого налога второй группы, годовой лимит дохода для которой определен на уровне 1,5 млн грн.

«Именно с этого все началось. Предприниматель несколько превысил лимит дохода, который разрешается плательщику единого налога и после превышения лимита это лицо должны были перевести на общую систему налогообложения. За неназначение проверки и неначисление штрафных санкций инспектор ГФС требовала взятку», – сообщил во время брифинга начальник следственного управления военной прокуратуры Западного региона Павел Кириленко.

По его словам, сейчас решается вопрос относительно сообщения ему подозрения в совершении преступления по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной, соединенное с вымогательством). Павел Кириленко уточнил, что максимальное наказание по этой статье – десять лет лишения свободы с конфискации имущества или спецконфескацією. Также военная прокуратура обратится в суд относительно избрания меры пресечения задержанному.

В то же время, как сообщила журналистам главный государственный инспектор по вопросам коммуникаций Лычаковской ГНИ Вера Солук, женщина, о которой сообщила пресс-служба СБУ, уволилась с Лычаковской налоговой инспекции еще в начале июня этого года и перешла работать в главное управление ДФС Львовщины.

Сейчас женщина работает старшим государственным ревизором-инспектором отдела администрирования налогов и сборов физлиц и единого взноса территориального обслуживания Лычаковской ОГНИ главного управления ДФС Львовщины. В целом же в органах ГФС задержанная работает более 20 лет.