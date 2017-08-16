Смерть актрисы Веры Глаголевой: стали известны подробности трагедии

Известная российская актриса Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни.

О ее смерти сообщила актриса Лариса Гузеева. Эту информацию подтвердил и источник «МК», близкий к семье Глаголевой, у актрисы было онкологическое заболевание.

Кирилл Шубский, вдовец российской актрисы Веры Глаголевой, сообщил, что она умерла после долгой продолжительной болезни.

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Он добавил, что, вопреки информации, распространенной СМИ, это произошло не в США. Его слова передает телеканал «Звезда».

Telegram-канал SHOT уточняет, что актриса умерла в Германии.

Старшая дочь покойной Анна Нахапетова опубликовала в Instagram пост в виде черного квадрата с подписью: «Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни, воздержаться от каких-либо комментариев и оставить нашу семью в покое».

Пик актерской карьеры Веры Глаголевой пришелся на начало 1980-х годов. В 1983-м она сыграла главную женскую роль в фильме "Выйти замуж за капитана", получив признание критиков.

В 1990 годы Вера Глаголева получила известность как режиссёр, сняв фильм по сценарию Светланы Грудович "Сломанный свет" об актёрах, которые после развала СССР не могут найти работу.

В 2015 году в прокат вышел фильм "Две женщины" с британцем Рэйфом Файнсом в главной роли, к которому Глаголева также написала сценарий.

За свою актерскую карьеру, с 1975 по 2009 год, Глаголева снялась в 48 фильмах и сериалах. Она была успешным продюсером - ее проект 2009 года "Одна война" получил награду за режиссуру на международном фестивале телевизионных фильмов в Монте-Карло и получил гран-при на международном кинофестивале в Лиможе. Всего фильм завоевал порядка 30 наград.