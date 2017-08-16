Умерла известная актриса Вера Глаголева

Известная советская и российская актриса Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Об этом «МК» сообщил источник, близкий к семье. По данным источника, причиной смерти могло стать онкологическое заболевание.

Вера Глаголева родилась в 1956 году. Свою первую роль в кино она сыграла в 1975 году в фильме «На край света». За время актерской карьеры актриса снялась почти в 50 фильмах, включая: «Не стреляйте в белых лебедей», «Торпедоносцы», «Выйти замуж за капитана», «Воскресный папа», «Сошедшие с небес» и «Женщин обижать не рекомендуется».

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В 2000-х годах Глаголева сыграла в минисериале «Наследницы» и сериале «Обручальное кольцо», а также сыграла во множестве спектаклей.

Кроме того, Глаголева неоднократно выступала в роли режиссера, сценариста и продюсера.

Отметим, что в этом году Глаголева стала тещей знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года умер актер Алексей Баталов, звезда фильма "Москва слезам не верит". Ему было 88 лет.