Гройсман: Житомирщина – в тройке лидеров по созданию опорных школ

Житомирщина – в тройке лидеров по созданию опорных школ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, об этом сообщил сегодня, 15 августа, во время селекторного совещания премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Очень важно, что мы начали создание опорных школ. На сегодня их уже 388. В таких школах мы имеем совсем другое качество образования. С созданием опорных школ лучше всего справились Кировоградская, Львовская, Житомирская и Киевская области», – отметил Гройсман.

По словам председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича, который участвовал в этом совещании, в Житомирской области создано 30 опорных школ, из них 19 – в объединенных территориальных общинах, 11 – в районах. В этом году на оснащение опорных учреждений было распределено из разных источников свыше 44 млн грн. Всего в области функционирует 717 общеобразовательных учебных заведений.

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В общем, сейчас подготовка учреждений образования Житомирской области к новому 2017-2018 учебному году завершена на 85%.

В текущем году на подготовку учебных заведений области привлечено около 180 млн грн, что на 20 млн грн больше, чем в прошлом году.

Напомним, за следующие 2 года 6 школ области будут комплексно переформатированы под условия Нового образовательного пространства, сообщал Гундич 20 июня этого года во время Координационной встречи «Реформа местного самоуправления и децентрализация власти в Украине: успехи и перспективы» в Киеве.