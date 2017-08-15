В 2020 году очередь в детские сады будет сведена к нулю - Гройсман

В 2020 году очередь в детские сады будет сведена к нулю. Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал сегодня на пресс-конференции в Днепре.

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«Очередь в детсады недопустима. С начала 2017 года в детсадах создано 13 тыс. новых мест. Возможно, еще столько же будет создано до конца года. Но на данный момент дефицит в детских садах составляет 65 000 мест. Мы должны разработать стандарты, чтобы к 2020 году, включая 2020 год, очередь в детские сады была сведена к нулю», - аявил Гройсман.

По его словам, недопустимо с детства приучать украинцев к очередям.

Гройсман подчеркнул, что строительство новых детсадов происходит неравномерно по Украине. По его словам, есть города, где строится 5 детских садов, а есть города, где ни один не строится. Хотя после процесса децентрализации деньги на это есть.

Премьер-министр отметил, что сейчас Министерство образования нарабатывает необходимые стандарты, чтобы увеличить количество мест в детских дошкольных учреждениях, и чтобы вопросы очереди были сняты по всей территории Украины.