В Одессе выступила российская поэтесса, несмотря на гастроли в оккупированном Крыму (фото, видео)
В Одессе прошел творческий вечер Ирины Астаховой (Ах Астаховой) в восстановленном после пожара клубе "Пляжник".
В Одессе выступила известная российская поэтесса Ирина Астахова (Ах Астахова), несмотря на гастроли в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Думская.
Владельцы заведения проигнорировали экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко, который считает, что Астаховой не место в Украине, поскольку в июне 2015 года она побывала в оккупированном Россией Крыму, заехав с территории Ростовской области РФ.
Как отмечает Радио Свобода, в открытом доступе есть видео ее выступления в государственном академическом музыкальном театре Симферополя. За это она была внесена в базу сайта «Миротворец».
Сама поэтесса, а также администрация клуба «Пляжник» ситуацию пока не комментировали
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Как сообщал УНИАН, ранее Лолите Милявской запретили в Украину въезд на три года в связи с выступлениями в оккупированном Крыму.