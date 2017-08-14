В Одессе выступила российская поэтесса, несмотря на гастроли в оккупированном Крыму (фото, видео)

09:32, 14 августа 2017
Общество
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В Одессе прошел творческий вечер Ирины Астаховой (Ах Астаховой) в восстановленном после пожара клубе "Пляжник".

В соцсетях публикуют фотографии и видео с творческого вечера / facebook.com/ah.astahova

В Одессе выступила известная российская поэтесса Ирина Астахова (Ах Астахова), несмотря на гастроли в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Думская.

Владельцы заведения проигнорировали экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко, который считает, что Астаховой не место в Украине, поскольку в июне 2015 года она побывала в оккупированном Россией Крыму, заехав с территории Ростовской области РФ.  

Как отмечает Радио Свобода, в открытом доступе есть видео ее выступления в государственном академическом музыкальном театре Симферополя. За это она была внесена в базу сайта «Миротворец».

Сама поэтесса, а также администрация клуба «Пляжник» ситуацию пока не комментировали

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Как сообщал УНИАН, ранее Лолите Милявской запретили в Украину въезд на три года в связи с выступлениями в оккупированном Крыму.

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Теги: #выступление Астаховой в Одессе#Астахова выступила в Одессе