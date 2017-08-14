В Одессе выступила российская поэтесса, несмотря на гастроли в оккупированном Крыму (фото, видео)

В Одессе выступила известная российская поэтесса Ирина Астахова (Ах Астахова), несмотря на гастроли в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Думская.

Владельцы заведения проигнорировали экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко, который считает, что Астаховой не место в Украине, поскольку в июне 2015 года она побывала в оккупированном Россией Крыму, заехав с территории Ростовской области РФ.

Как отмечает Радио Свобода, в открытом доступе есть видео ее выступления в государственном академическом музыкальном театре Симферополя. За это она была внесена в базу сайта «Миротворец».

Сама поэтесса, а также администрация клуба «Пляжник» ситуацию пока не комментировали

Читайте такжеДолго ли продержится Лобода на шпагате: в Одессе оценили возможность срыва концерта "изгнанной" певицы

Как сообщал УНИАН, ранее Лолите Милявской запретили в Украину въезд на три года в связи с выступлениями в оккупированном Крыму.