Лолите запретили въезд в Украину на 3 года

Гражданке России Лолите Милявской запрещен въезд в Украину на три года. Об этом помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Олег Слободян сообщил на своей странице в Facebook.

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«Сегодня утром в пункте пропуска "Конотоп", во время оформления пассажиров поезда сообщением "Москва-Киев", была обнаружена гражданка РФ Лолита Милявская, по которой у пограничников была предварительная информация о нарушении ею законодательства Украины и посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска», - отметил он.

По словам Слободяна, на основании законодательства Украины и имеющейся дополнительной информации гражданке РФ Милявской было отказано в пересечении границы с Украины и запрещен въезд на три года.

Как сообщал УНИАН, российская певица Лолита 23 апреля пожаловалась, что ее не пустили в Украину пограничники.

"Меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, которая заболела, потому что мне запрещен въезд в Украину", - сказала Милявская.

Лолита заявила, что въезд запрещен из-за посещения Керчи в 2015 году.

Певица Лолита, которая родилась в Западной Украине и долгое время жила в Киеве, поддерживает аннексию Россией украинского Крыма и считает президента РФ Владимира Путина "гением международной политики". Дочь Лолиты живет в Киеве с бабушкой.