Россия рассчитывает, что "Южный поток" будет приоритетным для ЕС

Россия рассчитывает, что Европейский Союз включит проект "Южный поток" в число приоритетных проектов ЕС, как и «Северный поток».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир ЧИЖОВ.

В частности, он отметил, что "Северный поток" включен в число того, что они называют европейскими энергетическими приоритетами.

«Официальная позиция ЕС - что это элемент укрепления энергобезопасности Европы. "Южный поток" пока такого статуса не имеет - для этого нужно единогласие 27 стран-членов ЕС, но он начался немного позже ("Северного потока") и находится в менее продвинутой фазе, так что мы рассчитываем, что на каком-то этапе аналогичное решение должно быть принято, потому что это объективно соответствует интересам не только России и тех стран, которые подписали соответствующие соглашения, но и Евросоюза в целом и Европы в более общем плане", - сказал В.ЧИЖОВ.