Ученики жестоко избили учителя во время урока

В Константиновке Донецкой области в Учебно-воспитательном комплексе (общеобразовательная школа №17) ученики 11-го класса во время урока жестоко избили учителя.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказала учительница, работающая в одной из школ Константиновки.

По ее словам, насколько стало известно в учительских кругах города, в понедельник, 30 марта, во время проведения урока музыки в 6-м классе в классную комнату ворвались трое одиннадцатиклассников этой же школы. Они стали мешать проведению урока, оскорблять преподавателя и приставать к девочкам-шестиклассницам. Старшеклассники не реагировали на требования учителя покинуть класс, и когда учитель попытался защитить девочек, стали его избивать.

Учитель избит до крови. Он потом поступил в больницу с переломом челюсти, многочисленными ссадинами, гематомами и т.д.

По словам собеседницы агентства, соседние с этой классной комнатой школьные кабинеты были пустыми, поэтому никто не слышал, что происходит на уроке музыки в 6-м классе. Учительница рассказала, что в милицию о происшествии сообщили родители шестиклассников, оказавшихся свидетелями жестокого избиения учителя.

В горуправлении милиции Константиновки никаких объяснений дать не смогли, лишь подтвердили сам факт избиения учителя и то, что он находится в больнице.

«В понедельник, 6 апреля, может быть, будет заключение медиков. То есть, заключение медицинского эксперта о получении телесных повреждений, о степени их тяжести, чтобы можно говорить – тяжело или нет избили, тогда и будет идти речь об идентификации ответственности», - сказали в горотделе.

На вопрос УНИАН, почему до сих пор нет заключения врачей, ведь пострадавшему, находящемуся в больнице с 30 марта, делали операцию, в Константиновском горотделе милиции ответили: «Да, ему делают операции, но заключения медицинской экспертизы еще нет. На сегодня прокомментировать не можем, давайте подождем до понедельника».

«Сейчас собираются материалы и собирается вся докладная база, затем возбуждается уголовное дело, потом будем говорить, по какой статье, как было и на основании чего и кто виноват», - отметили в милиции.