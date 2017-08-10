Знаменитые братья Коэн готовят свой первый сериал для Netflix

Кинематографический дуэт Джоэла и Итана Коэн создаст свое первое телевизионное шоу. Сериал будет называться "Баллада о Бастере Скраггсе" и выйдет в 2018 году. Об этом сообщил стриминговый сервис Netflix.

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В описании шоу говорится: "Вестерн-антология будет содержать шесть эпизодов об американской границе, рассказанных уникальным и несравненным голосом Джоэла и Итана Коэн. В каждой главе будет отличная история об американском Западе. В проекте появится Тим Блейк Нельсон ("О, где же ты, брат?") в роли Бастера и многие другие". Ходят слухи, что Джеймс Франко, известный по роли Гарри Осборна в "Человеке-пауке", тоже станет частью актерского состава нового сериала.

"Коэн – дальновидные режиссеры, мастерские рассказчики и красочные лингвисты. Мы очень рады, что Netflix стал домом для полного спектра их талантов", – говорится в заявлении Netflix. "Баллада о Бастере Скраггсе" – первое телешоу братьев Коэн, где они выступят в качестве сценаристов, режиссеров и исполнительных продюссеров.

Ранее они продюсировали сериал "Фарго", который был снят на основе их одноименного фильма 1996 года. Они также дважды работали в жанри вестерна: в "Железной хватке" и оскароносном "Старикам тут не место".