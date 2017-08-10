СБУ дала украинцам рекомендации по заграничным поездкам после инцидента с наркотиками в ОАЭ

Служба безопасности Украины призывает граждан, путешествующих за границу, быть бдительными и не нарушать законодательство принимающей страны.

Об этом говорится в обращении СБУ на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что возросло количество граждан Украины, которые обманным путем привлекаются к противоправной деятельности, связанной с незаконной транспортировкой и распространением наркотических веществ.

«В текущем году на территории ОАЭ задержаны пять украинцев по обвинению в совершении преступлений, связанных с транспортировкой и распространением наркотических веществ. Все они во время пребывания в Турции, получали от неизвестных деньги за перевозку в ОАЭ медпрепаратов. Четверо из них ожидают решения суда, один – осужден», – сообщили в Службе безопасности.

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«СБ Украины рекомендует гражданам во время поездки за границу избегать общения с подозрительными лицами и не соглашаться перевозить любые вещи или предметы, которые вам не принадлежат», – призвали в ведомстве.