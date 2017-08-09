В Одесской области СБУ ликвидировала канал контрабанды экстази

Канал контрабанды экстази из Европы ликвидировала в Одесской области Служба безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Двое местных жителей получали психотроп МДМА по почте и сбывали его в развлекательных заведениях региона.

Сотрудники СБУ задокументировали получение наркодельцами нескольких почтовых отправлений с полтысячи таблеток экстази и задержали их во время получения очередной посылки.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в Индии задержали судно, перевозившее полторы тонны героина. Изъятый героин считается крупнейшей единичной партией наркотиков, изъятой на данный момент.