В Одесской области СБУ ликвидировала канал контрабанды экстази
Двое местных жителей получали психотроп МДМА по почте и сбывали его в развлекательных заведениях региона.
Канал контрабанды экстази из Европы ликвидировала в Одесской области Служба безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Двое местных жителей получали психотроп МДМА по почте и сбывали его в развлекательных заведениях региона.
Сотрудники СБУ задокументировали получение наркодельцами нескольких почтовых отправлений с полтысячи таблеток экстази и задержали их во время получения очередной посылки.
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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНИАН, в Индии задержали судно, перевозившее полторы тонны героина. Изъятый героин считается крупнейшей единичной партией наркотиков, изъятой на данный момент.