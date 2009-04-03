БЮТ хочет расследовать «загадочную» смерть владельца «Интера»

Народный депутат Украины Владимир ПИЛИПЕНКО (фракция БЮТ) зарегистрировал в секретариате Верховной Рады проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств смерти народного депутата IV созыва Игоря Плужникова и завладения неизвестными лицами его собственностью – акциями телекомпании «Интер».

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

В свою очередь, газета «Коммерсант-Украина» (№ 58 от 3 апреля 2009 года) напоминает, что главный акционер телеканала «Интер», заместитель председателя СДПУ(о) И.Плужников скончался 22 июня 2005 года в Германии от острого инфекционного гепатита. Александр ТУРЧИНОВ, руководивший в то время Службой безопасности Украины, заявлял о готовности СБУ возбудить уголовное дело в случае, если врачи подтвердят, что ухудшение здоровья И.Плужникова стало следствием «нетипичного отравления», однако дело не было возбуждено.

«Коммерсант» также пишет, что И.Плужников был главным акционером телеканала «Интер» – ему принадлежал 71% акций «Украинской независимой телекорпорации», соучредителя канала. Незадолго до его смерти появилась информация о возможной продаже телеканала бизнесмену Константину ГРИГОРИШИНУ, но уже осенью 2005 года о покупке 61% акций «Интера» за 250 млн. долл. заявил Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, который на тот момент являлся вице-президентом российского «ЕвразХолдинга».

«Однако порядок перехода доли Игоря Плужникова в телеканале «Интер» к другим лицам остается неизвестным. Так, основные соглашения о продаже канала происходили во время обострения болезни, нахождения Игоря Плужникова в коме и сразу после его смерти, что делало невозможным его личное участие в подписании документов о продаже доли телеканала «Интер», – цитирует газета инициатора создания ВСК В.ПИЛИПЕНКО.

По его словам, графологическая экспертиза подписи И.Плужникова в документах купли-продажи телеканала так и не была проведена. «Причины загадочной гибели И.Плужникова и потери им акций телеканала «Интер» до сих пор остаются неустановленными», – отмечает он.

В свою очередь, народный депутат Владимир СИВКОВИЧ (фракция Партии регионов) сообщил, что уже пытался инициировать расследование обстоятельств смерти И.Плужникова в 2005 году. «Тогда основанием для запроса в ГПУ стала информация, полученная мной в Германии, о том, что результаты анализов, проведенные после смерти Плужникова, показали наличие в его крови барбитуратов в объеме, в 50 раз превышающем допустимую норму. Причем эти вещества были вколоты на территории Украины», – сказал депутат.

По словам В.СИВКОВИЧА, оригинал документа с результатами анализов находился у жены И.Плужникова Светланы. Впрочем, ГПУ, проведя доследственную проверку, оснований для возбуждения уголовного дела тогда не нашла. «Сейчас материалы той проверки находятся лично у генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО, причем он забрал их себе недавно, буквально несколько дней назад», – цитирует В.СИВКОВИЧА издание «Коммерсант».

Представители Партии регионов не исключают, что с помощью создания ВСК юристы БЮТ в дальнейшем попытаются добиться пересмотра законности заключения сделки о купле-продаже телеканала. «Учитывая, что в Раде сейчас много тех, кого называют главными рейдерами, вполне возможно, что они имеют прямое отношение и к созданию ВСК, как к способу проведения рейдерского захвата», – предположила народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ (фракция Партии регионов).

Как сообщал УНИАН, 23 января в эфире программы «Свобода на Интере» в то время еще председатель Государственной таможенной службы Украины В.ХОРОШКОВСКИЙ сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО лично договаривалась с ним о продаже канала «Интер».

24 января глава правительства высказала мнение, что телеканал «Интер» должен перейти к иностранному инвестору, чтобы избавиться от коррупционного влияния одно из учредителей компании «РосУкрЭнерго» бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.

«Я весьма заинтересована, чтобы в стране была свобода слова. И поэтому я считаю, что нужно найти нормального инвестора для канала «Интер». Понятно, что партия «Батькивщина» не может быть покупателем, потому что мы не имеем таких денег. Но нужно найти нормального иностранного инвестора, который бы приобрел телеканал «Интер» и избавил его от коррупционного влияния господина ФИРТАША», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, именно на эту тему она проводила переговоры с одним из владельцев телеканала В.ХОРОШКОВСКИМ.