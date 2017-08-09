Перестрелка в Днепре: суд взял под стражу третьего участника преступления

Сегодня, 9 августа, Октябрьский районный суд Днепра избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Давиду Пабилеру - третьему участнику стрельбы, которая произошла 24 июля в ресторане «Дом» в областном центре.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

«Еще одному подозреваемому в стрельбе на проспекте Гагарина избрана мера пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью залога 128 тыс. грн», - отметила Старчевская.

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Мера пресечения избрана в рамках уголовного производства по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). Также, по словам Старчевской, сегодня суд должен рассмотреть ходатайство следователя о мере пресечения Пабилеру по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Подозреваемого доставляют в суд из областной больницы им. Мечникова, где его лечат от огнестрельных ранений, полученных во время стрельбы.

Как известно, сейчас в Днепровском СИЗО содержатся еще двое участников стрельбы, во время которой были убиты два ветерана АТО.

Как сообщал УНИАН, 24 июня в ресторане «Дом» в Днепре произошла стрельба. В результате происшествия двое граждан погибли, еще пять были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

В результате перестрелки погибли участники АТО Алексей Вагнер (1980 года рождения) и Максим Иващук (1981 г.р.).

Также ранения в результате стрельбы получил адвокат одного из погибших бойцов АТО Эдмон Саакян, который сейчас тоже находится в больнице.

Трое из пострадавших нападавших - жители Днепропетровской области. Еще один - иностранный гражданин.

28 июля суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в причастности к стрельбе: оба подозреваемые - 1982 и 1992 годов рождения - взяты под стражу без права внесения залога.

30 июля одного из раненных участников перестрелки отпустили из областной больницы им. Мечникова для дальнейшего лечения в другом медицинском заведении. По просьбе адвоката раненного мужчины и родственников его забрали из больницы Мечникова. Препятствий для этого со стороны правоохранительных органов не было.

31 июля следователь полиции вручил уведомление о подозрении в преступлении третьему участнику стрельбы.