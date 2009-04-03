Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, как в проблемных банках собираются оптимизировать филиальную сеть, от каких отделений финучреждения уже отказались и где теперь будут обслуживаться их клиенты.

Банк «Киев»

К началу апреля банк сократил свою филиальную сеть на 14 отделений, из них 9 было закрыто в Киеве. Клиентов уже не обслуживают отделения на ул. Л.Украинки, 34, Харьковском шоссе, 58, пр-те Освободителей, 15, бул. Л.Украинки, 34, пр-те Московском, 8, пр-те Героев Сталинграда, 27, ул. Семьи Хохловых, 8, ул. Герцена, 17-25, ул. Политехнической, 5а. Также были закрыты отделения в Николаеве и Житомире. Как сообщил председатель наблюдательного совета банка «Киев» Виктор Марченко, закрывались неприбыльные отделения или отделения, которые обслуживали небольшое количество клиентов.

Вкладчиков и заемщиков, которые обслуживались в этих закрытых отделениях, теперь принимают в главном офисе финучреждения на ул. Б.Хмельницкого, 16-22.

Родовид Банк

Первого апреля банк приступил к масштабной реорганизации своей филиальной сети. Только в Киеве начата процедура ликвидации около 10 отделений Родовид Банка. Так, клиентов уже не обслуживают в Дарницком отделении банка №2, которое расположено на Харьковском шоссе, 56, Святошинском отделении №3 по ул. Академика Туполева, 15, а также отделения на ул. Ушинского, 1а, и ул. Перова, 36, ул. А.Ахматовой, 31, ул. Милославской, 43, ул. Дмитрова, 5, ул. Авиаконструктора Антонова, 13, пер. Музейном, 4, и ул. Луначарского, 4.

«Все договоры, которые обслуживались в этих от-делениях, переходят на ул. Мечникова, 2», — сказали в колл-центре финучреждения. Временный администратор банка Виктор Кравец говорит, что и в дальнейшем будет оптимизировать филиальную сеть учреждения, а также сокращать персонал. Впрочем, конкретизировать планы — сколько отделений закроют и сколько сотрудников сократят — он не захотел.

Укрпромбанк

С приходом временного администратора (20 января 2009 года) в банке стало на 32 отделения меньше. Так, если в начале года работало 323 структурных подразделения Укрпромбанка, то уже в конце марта их стало 291.

В пресс-службе учреждения сообщили, что закрывались только неприбыльные отделения. «Под руководством временной администрации проводится программа по сокращению затрат на аренду помещений, в рамках которой принято решение о закрытии 32 нерентабельных отделений», — сообщили в банке.

В колл-центре финучреждения говорят, что в Киеве уже не работают отделения на ул. Герцена, 10, клиенты, которые там обслуживались, перешли в отделение на ул. Мечникова, 32. Также не работает касса банка в с. Петропавловская Борщаговка. С 15 апреля прекратит работу отделение на ул. Голосеевская, 7, а 15 мая — на ул. Русановская Набережная, 16. В г. Сквыра отделение Укрпромбанка перестанет работать 9 мая.

Одесса-Банк

Временный администратор финучреждения сократил количество отделений с 20 до 19.

Прекратило работу лишь одно отделение №1 в г. Одесса по ул. Пушкинской, 54, его клиентов теперь будут обслуживать по адресу ул. Княжеская, 32 (г. Одесса).

«Надра»

Банк закрыл уже 77 отделений по всей Украине. В Киеве закрылось около 10 отделений и продолжает функционировать 36. В частности не работает отделение на ул. Тургеневской, 15, его клиенты теперь обслуживаются в отделении на ул. Ярославов Вал, 20, закрыто отделение на ул. Волынской, 10, его клиентов перевели в отделение на пр-т Науки, 35, с бул. Шевченко, 38/40, отделение банка «Надра» переехало на ул. Б.Васильковской, 118. Не работает также отделение по адресу ул. Гришко, 3а