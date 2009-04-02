Путин назвал то, что «неразрывно связывает русский и украинский народы»

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН считает, что творчество писателя Николая Гоголя неразрывно связывает русский и украинский народы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии «Единая Россия».

"Это выдающийся российский писатель, который своим творчеством неразрывно связывает два братских народа - русский и украинский", - сказал В.ПУТИН.

Он назвал юбилей большим событием в культурной и общественной жизни России.

Как сообщал УНИАН, сейчас в Украине и России проходят мероприятия по случаю 200-летия со дня рождения Н.В.Гоголя. Прозаик, драматург, поэт Н.Гоголь родился 20 марта (1 апреля) 1809 года в селе Большие Сорочинцы Полтавской области.