В Житомире коммунальное предприятие горсовета «Управление автомобильных дорог» получило новую коммунальную технику. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

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Как отмечается в сообщении, "ручные мотоблоки, телескопические погрузчики и пневматические мусоросборщики отныне убирать Житомир летом и зимой. Новая коммунальная техника уже начала поступать на коммунальное предприятие Житомирского городского совета« Управление автомобильных дорог». Всего на приобретение новой техники для этого предприятия было выделено 16, 5 миллионов гривень, сейчас на территорию указанного предприятия уже поступило техники на сумму более 8 миллионов гривень".

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«Вы помните сложный прошлый зимний сезон и проблемы, с которыми столкнулся город с очисткой тротуаров от снега, остановок и придомовых территорий. На это были и объективные причины. Много лет коммунальные предприятия не закупали новой техники, которая могла выполнять такие работы», - цитирует пресс-служба горсовета мэра Житомира Сергея Сухомлина.

Также сообщается, что, проанализировав ошибки, которые были допущены прошлой зимой и благодаря поддержке депутатского корпуса, из бюджета города было выделено 16,5 миллионов на закупку новой коммунальной техники.

«Эта техника будет обслуживать улице Житомира и тротуары. Мы планируем отойти от посыпки покрытия песчано-солевой смесью. Для того, чтобы использовать такие реагенты, как бишофит, нужна специальная техника. Эта техника будет работать не только в центральной части города, но и его окрестностях», - говорит Сухомлин.

Новая техника будет работать зимой и летом, что стало возможным благодаря замене навесного оборудования.

Напомним, КП "Управление автомобильных дорог" Житомирского городского совета (г.. Житомир) специализируется, среди прочего, на строительстве и эксплуатации дорог.

